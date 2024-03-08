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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ

08 Марта 2024 • 13:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кто может претендовать на победу в чемпионате России.

«Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. У «Краснодара» есть отличный шанс побороться за золото. У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов», – цитирует Кечинова издание Metaratings.

Напомним, что на первом месте в турнирной таблице РПЛ находится «Краснодар», заработавший 39 очков. На второй позиции располагается «Зенит», имеющий в своём активе 37 баллов. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 35 очков.

До конца розыгрыша чемпионата России осталось 11 туров.

 


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