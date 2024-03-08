Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, кто может претендовать на победу в чемпионате России.

«Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. У «Краснодара» есть отличный шанс побороться за золото. У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов», – цитирует Кечинова издание Metaratings.

Напомним, что на первом месте в турнирной таблице РПЛ находится «Краснодар», заработавший 39 очков. На второй позиции располагается «Зенит», имеющий в своём активе 37 баллов. Тройку лучших замыкает московское «Динамо», набравшее 35 очков.

До конца розыгрыша чемпионата России осталось 11 туров.