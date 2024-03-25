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Данни: В «Зените» мне было комфортно с Виллаш-Боашем

25 Марта 2024 • 13:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни ответил на вопрос, с каким тренером «сине-бело-голубых» ему было наиболее комфортно работать.

«С Виллаш-Боашем. Мы постоянно работали с мячом. И он постоянно давал мне свободу», — заявил Данни на YouTube-канале Kolos.

Бывший футболист отметил, что примерно то же самое было с Адвокатом, а Спаллетти больше использовал его на фланге.

Напомним, Данни выступал за коллектив с берегов Невы с 2008 по 2017 год. За это время он завоевал вместе с «Зенитом» восемь трофеев, в том числе Суперкубок УЕФА.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея на своем счету 40 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Мигель Данни Дик Адвокат Андре Виллаш-Боаш ещё теги

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