Желько Петрович объяснил, в каком случае в РПЛ может смениться чемпион

Экс-тренер «Анжи» Желько Петрович высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В этом году все будет по-прежнему — «Зенит» станет чемпионом. И в следующем году ничего не изменится. И потом тоже в течение многих лет», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

По мнению специалиста, изменения в РПЛ могут произойти лишь в том случае, если «Лукойл» начнет вливать в «Спартак» столько же денег, сколько «Газпром» тратит на «Зенит».

На данный момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы РПЛ, набрав 40 очков в 20 турах. «Спартак» располагается на шестой строчке, имея на своем счету 31 балл.