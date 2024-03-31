Зазулин: «Не думаю, что «Зенит» вышел на матч с «Крыльями Советов» слишком расслабленным»

Экс-футболист «Зенита» Игорь Зазулин высказался о минувшем матче «сине-бело-голубых» с «Крыльями Советов».

«Не думаю, что «Зенит» вышел на этот матч слишком расслабленным, у них же не десять очков отрыва. Они ведь и в концовке могли повернуть все в свою пользу, были моменты», — приводит слова Зазулина портал «РБ Спорт».

Напомним, матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился вничью – 1:1.

На данный момент подопечные Сергея Семака находятся на первой строчке в РПЛ, однако могут потерять свою позицию, если «Краснодар» одолеет «Локомотив» в очном поединке.