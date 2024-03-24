Мор: «Закономерным итогом матча «Црвена Звезда» — «Зенит» была бы ничья»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о товарищеском матче между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», в котором победу одержала команда из Сербии (1:0).

По мнению эксперта, закономерным итогом прошедшей встречи была бы ничья.

«Футболистам «Зенита» и «Црвены Звезды», конечно, было непросто. Если говорить непосредственно по игре, она была равная. Закономерным итогом была бы ничья», — цитирует Мора «Матч ТВ».

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Свой следующий матч команда из Санкт-Петербурга проведёт 30 марта против «Крыльев Советов».