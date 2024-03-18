Широков: «Мы не знаем, в каком состоянии вернётся «Зенит» после перерыва»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о возвращении «сине-бело-голубых» в лидеры турнирной таблицы РПЛ.

По мнению эксперта, пока рано обсуждать лидерство «Зенита», так как после международного перерыва ситуация может измениться.

«Зенит» поймал игру и продолжайся сезон, можно было бы говорить об этом. А сейчас три недели паузы, и в каком состоянии вернётся команда, не знаем», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ петербуржцы опережают второй «Краснодар» на одно очко. Свой следующий матч «Зенит» проведёт 30 марта в гостях против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.