Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал отражённый пенальти вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Конечно, Игорь Акинфеев молодец, потащил пенальти. Акинфеев играет на своём хорошем уровне, и Сафонов ему уступает», - приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

После этой встречи команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Что касается «Крыльев Советов», то они потерпели третье поражение подряд. Подопечные Игоря Осинькина с 29 очками находятся на восьмой строчке.

