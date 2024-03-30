Семак: «В организации игры были простые ошибки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Результативный первый тайм и безголевой второй. На ваш взгляд, почему?

- Потому что в первом тайме реализовали моменты, которые были. Во втором - нет. Моменты у нас были хорошие, но, к сожалению, немного не хватило исполнения, немного удачи. И того, и другого по чуть-чуть, поэтому сегодня не смогли забить больше.

- Активное начало от «Крыльев» ожидалось вами, или это был сюрприз?

- Не могу сказать, что активное. «Крылья» - команда, которая всегда старается использовать ошибки. Поле было достаточно тяжелое. Начало первого тайма - мы не смогли нормально войти в игру, ошибались. В организации игры были простые ошибки, которые привели к пропущенному мячу и моментам, которые возникали у наших ворот.

- Если вернуться к началу матча на первые минуты, когда пропустили гол, какие были мысли?

- Никаких мыслей. Пропустили? Нужно играть дальше. Ошиблись, ошибки всегда присутствуют, они бывают, еще весь матч впереди.

- Впереди кубковый матч со «Спартаком». Планируете ли сегодня после такого энергичного матча, энергозатратного, дать кому-то из лидеров отдохнуть?

- Посмотрим, нужно понять, насколько ребята смогут быстро восстановиться. Поле тяжелое, поэтому проведем анализ, узнаем. Кто-то, конечно, выйдет. А сколько человек будем использовать в ротации, покажет тренировочное время.

- Артур сегодня забил первый гол за «Зенит» в официальных матчах. Как-то будете его поздравлять?

- Также поздравим. К сожалению, гол не принес нам победы, но забитые мячи прибавляют уверенности. Надеюсь, он и дальше нас будет радовать голами и своей игрой.