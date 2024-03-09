Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше РПЛ.

«Все игроки, которых «Зенит» приобрел в атаку, дают основания предположить, что у них больше шансов, чем у «Краснодара», — заявил Игнатьев Metaratings.

По мнению специалиста, у «Краснодара» нет понимания, за счет чего можно добиваться результата, а у «Зенита» получается делать то, что он хочет.

В настоящий момент «Зенит» находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 40 набранных очков. «Краснодар» располагается на одну строчку ниже, отставая от лидера на один зачетный балл.