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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство

09 Марта 2024 • 23:49 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о чемпионской борьбе в текущем розыгрыше РПЛ.

«Все игроки, которых «Зенит» приобрел в атаку, дают основания предположить, что у них больше шансов, чем у «Краснодара», — заявил Игнатьев Metaratings.

По мнению специалиста, у «Краснодара» нет понимания, за счет чего можно добиваться результата, а у «Зенита» получается делать то, что он хочет.

В настоящий момент «Зенит» находится на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 40 набранных очков. «Краснодар» располагается на одну строчку ниже, отставая от лидера на один зачетный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Борис Игнатьев ещё теги

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