Хомуха назвал будущего чемпиона РПЛ

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» как клуб, структура движется в правильном направлении и с большой долей вероятности снова станет чемпионом», — заявил Хомуха Legalbet.

По мнению специалиста, у «Краснодара» и «Спартака» неопределенность на тренерском мостике, у «Локомотива» игра не идет, а «Динамо» показывает несбалансированный футбол.

На данный момент лидером чемпионата России является «Зенит», набрав 40 очков. «Краснодар» идет на второй позиции, имея в своей копилке 39 очков. С 38 баллами замыкает тройку московское «Динамо».