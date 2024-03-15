Агент Барриоса высказался о будущем игрока

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос продолжит выступать за питерский клуб.

Об этом сообщил представитель игрока сборной Колумбии Луис Фелипе Поссо.

- Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность, - передаёт слова агента Sport24.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Бока Хуниорс». Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барриос принял участие в 19 матчах, сделав две результативные передачи.

Ранее об интересе к хавбеку сообщалось со стороны английского «Ноттингем Форест».

«Зенит» свой следующий матч в чемпионате России проведёт 30 марта против «Крыльев Советов».