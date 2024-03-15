Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Барриоса высказался о будущем игрока

15 Марта 2024 • 21:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Футболист «Зенита» Вильмар Барриос продолжит выступать за питерский клуб.

Об этом сообщил представитель игрока сборной Колумбии Луис Фелипе Поссо.

- Никаких шансов, что Барриос покинет «Зенит» летом. Мы не рассматриваем такую возможность, - передаёт слова агента Sport24.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Бока Хуниорс». Его соглашение с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барриос принял участие в 19 матчах, сделав две результативные передачи.

Ранее об интересе к хавбеку сообщалось со стороны английского «Ноттингем Форест».

«Зенит» свой следующий матч в чемпионате России проведёт 30 марта против «Крыльев Советов».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильмар Барриос Луис Фелипе Поссо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Марта
21:46
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
14 Марта
19:27
Орлов считает, что в «Зените» есть нападающие сильнее Чалова
17:47
В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА
16:24
Лепёхин: «Не думал, что «Зенит» так легко обыграет «Динамо»
13 Марта
20:43
Корнеев: Тикнизян не усилил бы «Зенит»
20:33
Корнеев объяснил, зачем Ахметов перешёл в «Зенит»
15:55
Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор» 1
12 Марта
16:37
Сантос: «Лидерство придаёт «Зениту» уверенности»
15:38
Григорян: «Зенит» своё не упустит и станет чемпионом»
11 Марта
17:05
Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»
16:24
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
10 Марта
23:07
Бышовец: У «Зенита» есть очень много преимуществ
20:08
Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит
16:12
Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
15:31
Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»
10:40
Семшов назвал сильные стороны «Зенита»
10:28
Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»
09:43
Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»
09 Марта
23:49
Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство
20:12
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Спартак» едет новый тренер: Кто такой Артур Жорже, которого связывают с клубом «Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре» «Краснодар» получил первый отказ от российского тренера «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель «Реал» предложил своего футболиста «Манчестер Юнайтед» «Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Воробьев: «Футбольная душонка Галицкого решила, что её коллекция уволенных тренеров должна пополниться ещё одним покойником»
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»
Спортивные новости
Селиваненко рассказал, может ли Касаткина выиграть турнир серии «Мастерс» или «Большого шлема» Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной на турнире в Индиан-Уэллсе Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Марта
22:30 · Россия. Премьер-лига
Бразильский футболист «Динамо» не жалеет, что отправился играть в Россию
22:08 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: Слуцкий сыграл огромную роль в истории ЦСКА
21:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса высказался о будущем игрока
21:27 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Урала» высказался об интересе «Спартака»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль останется в «Спартаке»
21:08 · Кубок России
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: У каждой команды есть шансы на чемпионство, не только у «Зенита»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры
20:35 · Россия. Премьер-лига
Стало известно местонахождение Промеса в ОАЭ
20:12 · Россия. Премьер-лига
Григорян – о Промесе: Он глуп, но неимоверно талантлив
20:04 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Галицкий для меня – герой нашего времени в футболе
19:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник сборной России перешёл в казахстанский клуб
19:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зуев высказался о возможности перехода в турецкий клуб
19:11 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотива» сообщили, насколько серьёзна травма Тикнизяна
18:54 · Кубок России
Григорян: «Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже»
Все новости
Рекомендуем