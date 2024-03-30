Осинькин: «Решили пока не рисковать Гарре и Ежовым»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- На сборах ваша команда забивала в каждом матче. Сейчас после рестарта в двух матчах голов нет. В чем причина, на ваш взгляд?

- Мы хотим забить, постараемся это сделать, но пока соперники не позволили нам это сделать. Ну и, конечно, определенные проблемы с составом, в том числе в атакующей линии требуют время, чтобы мы наиграли определенные связи.

- Гарре уже тренируется в общей группе, но сегодня в заявку на матч не попал. Как его состояние, когда его ждать на поле?

- Его состояние улучшается, он уже был в шаге, но пока решили не рисковать. Что он, что Ежов, пока в этой ситуации, в таком непростом тяжелом матче решили ими не рисковать.

- Александр Солдатенков действительно готов сегодня 90 минут, или это вынужденная мера из-за кадровых вопросов?

- Нет, Солдатенков у нас буквально уже в первой тренировке после матча с ЦСКА был готов. Сейчас он уже весь этот длительный сбор полноценно тренировался.