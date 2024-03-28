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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гарре готовится к матчу против «Зенита» слухи

28 Марта 2024 • 12:09 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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30.03 14:00

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре готовится к матчу 22-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» вместе с партнёрами по команде.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией, футболист ещё не набрал оптимальные кондиции, а решение об его участии в игре будет приниматься тренерским штабом в день встречи.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 30 марта, в Самаре. Начало — в 14:00 по московскому времени. 

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