Коваленко — о матче с «Крыльями Советов»: «Мне всегда приятно вернуться в родные стены»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, что значит для него матч против своей бывшей команды.

30 марта «сине-бело-голубые» будут гостить у «Крыльев Советов» в рамках 22-го тура чемпионата России.

— Мне всегда приятно вернуться в родные стены. Я там провел два года, скучаю по ребятам. Хочется вернуться туда и почувствовать ту неповторимую ауру, — цитирует Коваленко пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 11 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один ассист.

Начало игры «Крылья Советов» - «Зенит» запланировано на 14:00 по столичному времени.