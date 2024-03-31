Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «У «Зенита» нет игры, у «Спартака» непонятно что»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от 22-го тура чемпионата России.

- Впечатления от тура не очень, честно. Этот футбол смотреть тяжеловато. У «Зенита», который претендует на чемпионство, никакого рисунка, никакой игры. С ними если майками поменяться, не поймёшь, где какая команда будет. Вроде на сборах зенитовцы неплохо смотрелись с новичками, какие-то надежды были. Но сейчас все одинаковые, никого не отличишь. Даже не знаю, как охарактеризовать это. «Спартак» – тоже непонятно что. «Ахмат» вообще как играет? В первом матче с «Рубином» людей будто подменили. Бериша на поле что делал? Раньше же это была команда бойцовская с желанием, а теперь какая стала? – задал риторический вопрос Чугунов.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России после 22-го тура является «Зенит» из Санкт-Петербурга.