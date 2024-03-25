Агент Гарсия ответил на вопрос о возможном уходе Клаудиньо и Мантуана из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Густаво Мантуана, высказался о будущем бразильских игроков.

«Уедут ли Клаудиньо, Мантуан и другие? Не разговаривал с ними», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. На счету 22-летнего Мантуана три гола и три передачи в 24 проведённых встречах.

После 20 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по 10 матчей.