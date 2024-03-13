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Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор»

13 Марта 2024 • 15:55 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев высказался о решении защитника петербургского клуба Данила Кругового перейти в ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

Напомним, в настоящий момент 25-летний Круговой выступает за «Зенит-2».

«Это хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд», — цитирует Зуева «Чемпионат».

В текущем сезоне Круговой провёл за первую команду «Зенита» 18 матчей, в которых сумел отметится двумя результативными передачами. К ЦСКА защитник сможет присоединиться только летом.

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Евро-Футбол.Ру,
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