Илья Зуев — о переходе Кругового в ЦСКА: «Это хороший выбор»

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев высказался о решении защитника петербургского клуба Данила Кругового перейти в ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

Напомним, в настоящий момент 25-летний Круговой выступает за «Зенит-2».

«Это хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд», — цитирует Зуева «Чемпионат».

В текущем сезоне Круговой провёл за первую команду «Зенита» 18 матчей, в которых сумел отметится двумя результативными передачами. К ЦСКА защитник сможет присоединиться только летом.