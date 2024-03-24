Ерохин: «Как мне потом сказали, гол был»

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о своём незасчитанном голе в товарищеском матче с «Црвеной Звездой».

«Как мне потом сказали те, кто видел момент на замедленном повторе, гол был. Но раз судья не засчитал, это его решение», — приводит слова Ерохина «Матч ТВ».

Футболист отметил, что после этого у «Зенита» было еще несколько моментов, но команде не получилось забить.

Напомним, товарищеская встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» завершилась победой сербского коллектива со счетом 1:0.

В текущем сезоне 34-летний Ерохин принял участие в 18 матчах во всех турнирах и стал автором трех результативных передач.