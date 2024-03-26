Дьяков определил главных конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Экс-игрок обороны московского «Динамо» Виталий Дьяков объяснил, кто является основным конкурентом петербургского «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

«Для «Зенита» основной конкурент - это «Динамо». В «Краснодар» я, итак, не верю, а после отставки Ивича, тем более. Что касается «Динамо», у них всё есть, всё зависит от них. «Зенит» сейчас еще усилился зимой, стал сильнее», - приводит слова бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Также Дьяков добавил, что при этом московскому клубу будет сложно конкурировать, однако «сине-бело-голубые» могут допустить потерю очков.

Отметим, что «Зенит» после 20 туров чемпионата России располагается на первой позиции турнирной таблицы, заработав 40 очков. На втором месте находится «Краснодар», набравший 39 баллов. Тройку лучших замыкает «Динамо», имеющий в активе 38 очков.