Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о перспективах «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Уралом» (4:1) «сине-бело-голубые» возглавили турнирную таблицу, опередив второй «Краснодар» на одно очко.

«Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен. «Краснодар» же выглядит очень плохо, у них нет игры», — приводит слова Попова Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Краснодар» же не завоёвывал этот титул ни разу, а «Динамо», занимающее сейчас третью строчку, в последний раз становилось чемпионом в 1976 году.