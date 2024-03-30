У «Крыльев Советов» худшая серия дома в РПЛ - против «Зенита»

Субботний матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» завершился вничью со счётом 1:1. Как сообщает Opta, «крылышки» не побеждают в 14 последних домашних матчах против «сине-бело-голубых» - это худшая домашняя серия самарцев в РПЛ в играх против конкретного соперника.

В последний раз «Крылья Советов» выигрывали домашний матч чемпионата России против «Зенита» в далёком 2006 году.

Как мы уже отмечали, в воскресенье «Зенит» может потерять лидерство в Премьер-лиге. Это произойдёт, если «Краснодар» наберёт три очка в гостевом матче против «Локомотива».