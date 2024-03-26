Божович: «Кто мешает «Спартаку» быть таким же, как «Зенит»? Если только гороскопы»

Бывший наставник «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

«Кто мешает остальным быть такими же, как «Зенит»? Кто мешает «Спартаку» быть на первом месте? Если только гороскопы. Может быть, их гороскоп реально не сходится на чемпионстве. Рецепт простой: покупаешь хороших легионеров, даешь тренеру работать, не мешаешь и ждёшь результата», — приводит слова сербского специалиста «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что команда Гильермо Абаскаля располагается на шестой позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 31 очко.

Что касается коллектива Сергея Семака, то он находится на первой строчке, имея в своём активе 40 баллов.