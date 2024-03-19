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Тихонов: «Зенит» может оступиться, но только один раз»

19 Марта 2024 • 21:13 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Российский тренер Андрей Тихонов высказался о текущем состоянии «Зенита».

«Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться. Но это возможно один раз», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Специалист привел в пример недавний матч «Зенита» с «Динамо», в котором отлично работает Марцел Личка, отметив, что уже в первом тайме «сине-бело-голубые» полностью переиграли соперника.

После 20 туров подопечные Сергея Семака находятся на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 40 набранных очков.

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