Тихонов: «Зенит» может оступиться, но только один раз»

Российский тренер Андрей Тихонов высказался о текущем состоянии «Зенита».

«Не уверен, что уровень футбола конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться. Но это возможно один раз», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Специалист привел в пример недавний матч «Зенита» с «Динамо», в котором отлично работает Марцел Личка, отметив, что уже в первом тайме «сине-бело-голубые» полностью переиграли соперника.

После 20 туров подопечные Сергея Семака находятся на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 40 набранных очков.