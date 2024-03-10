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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: У «Зенита» есть очень много преимуществ

10 Марта 2024 • 23:07 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Российский тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

В беседе с Betonmobile Бышовец заявил, что у «Зенита» есть много разных преимуществ, ведь у команды есть качественные футболисты и правильная атмосфера. Если говорить о «Краснодаре», то с приходом новых игроков у них разрушилась концепция, которая была направлена на работу с воспитанниками, отметил эксперт.

По мнению тренера, кубанскому коллективу нужно время, чтобы новички смогли сыграться.

После 20 туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 40 очков. «Краснодар» располагается на второй позиции, имея на своем счету 39 очков. Лидирующую тройку замыкает «Динамо», сумевшее заработать 38 баллов.

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