Дебютный гол Артура позволил «Зениту» отыграться в Самаре

«Крылья Советов» вели в матче с «Зенитом» на протяжении первой четверти поединка 22-го тура Премьер-лиги. После навеса с левого угла штрафной от Дугласа Сантоса Александр Солдатенков выпрыгнул выше всех, но мяч отскочил к правому углу вратарской, откуда Артур в касание вколотил его в сетку ворот хозяев поля. Напомним, что на первой минуте Владислав Шитов открыл счет.

На табло 1:1, в таком случае «Зенит» остается лидером, но отрыв от «Краснодара» увеличивается до двух очков, самарцы же делят седьмое место в таблице. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.