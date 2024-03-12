В «Зените» рассказали, за сколько готовы отпустить Мостового в европейский клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о будущем нападающего «сине-бело-голубых» Андрея Мостового.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист рассматривает свой возможный переход в европейский клуб. По словам Медведева, «Зенит» готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро.

«Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!» — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.