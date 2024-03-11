Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов высказался о лидерстве «Зенита» в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

По словам эксперта, он был уверен в том, что рано или поздно «сине-бело-голубые» выйдут на первое место. При этом Самедов признался, что неудачи «Краснодара» на старте весеннего отрезка сезона стали для него сюрпризом.

«Я не ожидал от «Краснодара» плохой игры, но был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от петербуржцев на два балла.