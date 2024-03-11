Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»

11 Марта 2024 • 17:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов высказался о лидерстве «Зенита» в турнирной таблице чемпионата России после 20 туров.

По словам эксперта, он был уверен в том, что рано или поздно «сине-бело-голубые» выйдут на первое место. При этом Самедов признался, что неудачи «Краснодара» на старте весеннего отрезка сезона стали для него сюрпризом.

«Я не ожидал от «Краснодара» плохой игры, но был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место», — цитирует Самедова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от петербуржцев на два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Самедов

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
17:05
Самедов: «Был уверен, что «Зенит» рано или поздно вернётся на первое место»
16:24
Жирков уверен, что «Зенит» не упустит чемпионство
10 Марта
20:08
Угаров: Первое место «Зенита» пока ни о чём не говорит
16:12
Агент Рахмановича: «Амар станет одним из лучших в составе «Крыльев Советов»
15:31
Попов: «Ресурс «Зенита» в административном и игровом плане огромен»
10:40
Семшов назвал сильные стороны «Зенита»
10:28
Семшов: «Апрельский матч «Краснодара» и «Зенита» будет одним из ключевых в борьбе за золото»
09:43
Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»
09 Марта
23:49
Борис Игнатьев рассказал, у кого в РПЛ больше шансов на чемпионство
20:12
Тукманов назвал будущего чемпиона РПЛ
08 Марта
19:07
«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА
18:46
Гришин сравнил игру Акинфеева и Сафонова
17:59
«Пенальти — фирменное блюдо Акинфеева»: Газзаев — о голкипере ЦСКА 1
17:36
Масалитин оценил мастерство Акинфеева после в матча с «Крыльями Советов»
16:38
Бобёр не считает, что «Крылья Советов» переживают кризис
13:05
Кечинов высказался о претендентах на победу в РПЛ
07 Марта
19:14
Вьештица считает Аршавина сильнейшим российским футболистом в истории
05 Марта
16:44
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:29
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
18:28 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:25 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Задача и цель «Факела» - не вылететь и побеждать в каждой игре»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль провалился в «Спартаке» - Бушманов
18:15 · Россия. Премьер-лига
Наумов дал оценку тренерскому штабу «Локомотиву» после матча с «Сочи» эксклюзив
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов объяснил, почему «Зенит» «кувыркался» в первой части сезона
18:10 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, что Малком скучает по питерскому клубу
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о победе «Факела» над «Спартаком»: «Ключевой фактор — мастерство Ташуева»
18:03 · Кубок России
Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Зделар – о положении ЦСКА: «Нам надо продолжать в том же духе»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов: «Желаю «Краснодару» быстрее привести себя в порядок»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Черчесов озвучил две причины успеха «Ростова» в игре с «Краснодаром»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Факел» переиграл «Спартак» по всем статьям»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» ответили на вопрос о переговорах со «Спартаком» по Карпину
17:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал причины поражения «Спартака» от «Факела»
Все новости
Рекомендуем