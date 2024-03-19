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«Крылья Советов» выразили соболезнования родным и близким Уткина

19 Марта 2024 • 19:42 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
30.03 14:00

Футбольный клуб «Крылья Советов» отреагировал на информацию о смерти известного блогера и журналиста Василия Уткина.

— ПФК «Крылья Советов» выражает соболезнования родным и близким Василия. Мы скорбим вместе с вами, — написала пресс-служба самарского коллектива в клубном телеграм-канале.

Во вторник, 19 марта, стало известно, что Уткин скончался в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии. По информации телеграм-канал Baza, смерть Уткина зафиксирована в 16:01.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присоединяется к словам пресс-службы «Крыльев Советов» и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Уткина.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Василий Уткин

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