В «Зените» отказались от обмена Кругового на Чалова с доплатой за нападающего ЦСКА

Стали известны подробности переговоров «Зенита» и ЦСКА в зимнее трансферное окно.

По информации «СЭ», петербургский клуб не согласился на обмен защитника Данила Кругового на форварда московской команды Фёдора Чалова с доплатой за игрока «армейцев». При этом «красно-синие» хотели получить 10 миллионов евро.

Ранее Круговой подписал с ЦСКА четырёхлетний контракт, который начинает действовать с 4 июня 2024 года.

Данил покинет «Зенит» летом этого года на правах свободного агента. Пока он переведён во вторую команду «сине-бело-голубых».

Что касается Чалова, то его действующее соглашение с москвичами рассчитано до декабря 2024 года.