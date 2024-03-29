Салтыков – о матче против «Зенита»: На «Самара Арене» возможно всё

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Игрок отметил, что на домашней арене клуба может произойти всё, что угодно.

«На нашем стадионе мы обыгрывали «Спартак» 4:0, отыгрывались с «Динамо» и «Локомотивом» со счета 1:3. Да, недавно проиграли первый домашний матч в сезоне», - приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Игоря Осинькина проиграли три последних матча и опустились на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Игра пройдёт завтра, 30 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.