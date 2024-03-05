Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените»

Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о своей адаптации в составе «сине-бело-голубых».

«В «Зените» уже освоился. Меня хорошо приняли в коллективе, поэтому адаптация прошла быстро. Со многими ребятами был знаком, проблем не возникло», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Краснодар» и «Зенит» являются командами примерно одного уровня, поэтому не возникло никаких особенностей при перестроении.

26-летний Ахметов перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно и уже успел дебютировать за команду в минувшем матче против «Спартака», появившись на поле в конце встречи.

Напомним, игра 19-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» завершилась нулевой ничьей.