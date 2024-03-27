Горшков назвал лучших футболистов РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил на вопрос о лучших игроках чемпионата России.

«Сергей Пиняев, Иван Сергеев, Максим Глушенков, Никита Салтыков, Данил Пруцев и Антон Зиньковский», — приводит слова Горшкова Metaratings.

На данный момент в Российской премьер-лиге было сыгранно 20 туров, по итогам которых лидером чемпионата является «Зенит». В копилке команды Сергея Семака 40 очков. Вторым в таблице идет «Краснодар», набравший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (38 баллов).

Новый тур РПЛ стартует 29 марта матчем между «Динамо» и «Ростовом». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.