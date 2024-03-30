Сенников: «Я пока не хороню чемпионскую интригу в РПЛ»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Зенита» на победу в Российской премьер-лиге.

«Зенит» зимой серьёзно укрепился и уже вышел вперёд. Но питерцы ещё будут играть с «Краснодаром» и с «Динамо», с другими сильными командами. Лидер тоже теряет очки, «Краснодар» может этим воспользоваться. Единственное, у южан нет права на ошибку. Им вообще нельзя проигрывать. Я пока не хороню чемпионскую интригу», – сказал Сенников.

Напомним, что в субботу «Зенит» потерял очки в гостях у «Крыльев Советов» - игра завершилась со счётом 1:1.