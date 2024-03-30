Витюгов: «Спасибо «Зениту» за такую игру»

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Зенит» Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Небольшое повреждение получили. Как здоровье?

- Не было никакого повреждения. Просто из-за того, что большой объем работы проделал, под конец чуть ножки начало сводить. Со здоровьем всё нормально, сейчас есть дни, в которые надо восстановиться и правильно себя подвести к следующему матчу.

- Получилось очень активное начало и очень активное окончание. Так и задумывалось?

- С «Зенитом», наверное, по-другому не бывает. Команда высокого уровня, которая в любой момент может наказать за ошибки. Поэтому то, что было, наверное, закономерный исход встречи. Спасибо «Зениту» за такую игру.

- Набрали первое очко весной, забили первый гол. Какие эмоции?

- Нам было очень важно и забить первый гол, и набрать какие-то очки. Мы понимали, что с чемпионом это сделать будет очень тяжело, поэтому рады, что у нас получилось сегодня заработать хотя бы одно очко. Конечно, хотелось победить, но довольствуемся тем, что есть.