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Витюгов: «Спасибо «Зениту» за такую игру»

30 Марта 2024 • 17:04 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - «Зенит» Максим Витюгов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Небольшое повреждение получили. Как здоровье?

- Не было никакого повреждения. Просто из-за того, что большой объем работы проделал, под конец чуть ножки начало сводить. Со здоровьем всё нормально, сейчас есть дни, в которые надо восстановиться и правильно себя подвести к следующему матчу.

- Получилось очень активное начало и очень активное окончание. Так и задумывалось?

- С «Зенитом», наверное, по-другому не бывает. Команда высокого уровня, которая в любой момент может наказать за ошибки. Поэтому то, что было, наверное, закономерный исход встречи. Спасибо «Зениту» за такую игру.

- Набрали первое очко весной, забили первый гол. Какие эмоции?

- Нам было очень важно и забить первый гол, и набрать какие-то очки. Мы понимали, что с чемпионом это сделать будет очень тяжело, поэтому рады, что у нас получилось сегодня заработать хотя бы одно очко. Конечно, хотелось победить, но довольствуемся тем, что есть.

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