Орлов — о желании Мостового перебраться в Европу: «Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Андрея Мостового.

Ранее сообщалось, что российский футболист намерен продолжить карьеру в Европе.

По мнению Орлова, 26-летнему Мостовому необходим новый вызов, поэтому его желание попробовать свои силы за рубежом вполне объяснимо.

«Он с «Зенитом» в России всё уже выиграл, хочет развиваться дальше. Семак никогда не будет ему препятствовать. Лиги чемпионов у нас нет, а карьера одна», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Мостовой провёл за «Зенит» 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.