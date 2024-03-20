Точилин считает, что летом игроков «Крыльев Советов» могут раскупить

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о том, какой клуб может потерять своих сильнейших игроков предстоящим летом.

«Первая команда, которая приходит на ум, — это Самара. В «Крыльях», наверное, собрано больше всего молодых футболистов, и философия клуба заточена на то, чтобы развивать, подводить и продавать игроков», — приводит слова Точилина Legalbet.

По мнению эксперта, главными кандидатами на повышение являются Роман Ежов и Александр Солдатенков.

По итогам 20 сыгранных матчей «Крылья Советов» находятся на восьмой строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 29 баллов.

Предстоящим соперником команды Игоря Осинькина станет «Зенит». Игра 22-го тура РПЛ должна будет пройти 30 марта, начало — в 14:00 по мск.