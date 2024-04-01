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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев в восторге от игры «Крыльев Советов» с лидером РПЛ

01 Апреля 2024 • 18:17 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Зенит

В минувшую субботу питерский «Зенит» увёз лишь одно очко из Самары, где встречался с местными «Крыльями Советов». Борис Игнатьев, футбольный тренер и эксперт похвалил «Крылья» за умелое противостояние лидеру Премьер-лиги.

«Они всё делали, чтобы не дать развить потенциал сопернику, старались зацепиться за очки, что в итоге и сделали. В общем не уступили по движению «Зениту», мастерства хватило, чтобы не проиграть», - говорит Игнатьев для «Газеты.Ру». Гости же, как добавил эксперт, сыграли слишком академично.

После игры «Зенит», тем не менее, остался на первом месте РПЛ с 41 баллом. «Крылья» разместились по итогу 22 тура на восьмом месте с 30 баллами.

Ранее Игнатьев назвал главную ошибку московских динамовцев в игре с «Ростовом» (1:4).

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