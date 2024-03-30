Тарханов: «Зенит» немного пробуксовывает после возобновления сезона

Экс-наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов дал свой комментарий о матче, в котором самарцы на своём поле поделили очки с «Зенитом».

Напомним, встреча 22-го тура Прмьер-лиги прошла сегодня в Самаре и завершилась вничью – 1:1. В составе хозяев на первой минуте отличился Владислав Шитов, а у гостей забил Виктор Артур на 23-й минуте.

- «Зенит» немного пробуксовывает после возобновления сезона. И это естественно. На игру команды в матче с «Крыльями Советов» повлияла пауза на матчи сборных. Кто-то уезжал, и это сказалось на подготовке к встрече, поскольку игроки выпадали из тренировочного процесса, - приводит слова Тарханова Vprognoze.

«Крылья Советов» имеют в своём активе 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре коллектив Игоря Осинькина на выезде сыграет против «Урала», матч пройдёт 6 апреля, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

«Зенит», набрав очко в игре с «Крыльями», имеет в своём активе 41 балл. Отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» составляет два очка. «Быкам» завтра, 31 марта предстоит игра с «Локомотивом» в Москве.