«Это особенный день для него»: представитель Роши – о дубле игрока ЦСКА

Эммануэль Мело, представитель игрока ЦСКА Виллиана Роши прокомментировал два забитых мяча своего клиента в матче 20-го тура с «Крыльями Советов» (2:0).

«Виллиан провёл незабываемый день в своей карьере, он впервые забил два гола за игру, но самое главное, его команда выиграла и не пропустила.

Кроме того, как вы, наверное, заметили, он объявил болельщикам, что скоро станет отцом, отпраздновав гол особенным образом. Недавно он женился в родной Бразилии, а теперь в его жизни наступает новый этап. В общем, это действительно особенный день для него!», - приводит слова Мело сетевое издание Евро-футбол.ру.

После этой встречи команда Владимира Федотова набрала 32 очка и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Что касается «Крыльев Советов», то они потерпели третье поражение подряд. Подопечные Игоря Осинькина с 29 очками находятся на восьмой строчке.