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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Чалов выпадает из игры ЦСКА»

06 Марта 2024 • 13:26 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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08.03 14:00

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре московской команды в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

По мнению эксперта, «армейцы» хорошо действовали при игре в обороне, однако команде не хватало агрессии.

«Привычной агрессии у «армейцев» мы не увидели. Может, это связано с физической подготовкой.

У ЦСКА выпадает Чалов, Мендес. Файзуллаев устал, ему необходим отдых», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 8 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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