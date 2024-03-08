Агент Роши: «Виллиан является одним из лучших игроков в РПЛ»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, поделился мнением об игре своего клиента.

Кампеделли назвал бразильского футболиста одним из лучших игроков в РПЛ, который при этом способен продолжать развиваться.

«Мы верим, что он является одним из лучших игроков в РПЛ. Виллиан понимает, что представляет гигантский клуб и он сфокусирован на том, чтобы остаться в ЦСКА и провести отличный сезон», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что в настоящий момент ЦСКА проводит матч 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». После первого тайма «армейцы» ведут со счётом 1:0. Единственной на данный момент мяч этой игре забил именно Роша.