Виллиан Роша повторил достижение Игнашевича тринадцатилетней давности

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша днём 8 марта оформил дубль в ворота «Крыльев Советов». Команды встречались в рамках 20 тура РПЛ в Самаре, благодаря дублю бразильца «армейцы» увезли домой в Москву три очка и уверенную победу – 2:0.

Таким образом, Виллиан Роша повторил довольно редкое для игроков обороны достижение. Как сообщает Opta Sports, последним центральным защитником ЦСКА, оформившим дубль в матче Премьер-лиги был Сергей Игнашевич. Он сделал это 13 лет назад в 2011 году в матче против пермского «Амкара». И ЦСКА, к слову, победил с таким же счётом, 2:0, но дома.

Больше подробностей о матче самарцев и москвичей – в нашем отчёте.