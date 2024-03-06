Кузнецов: «Ничья с «Оренбургом» — вина всей команды ЦСКА»

Известный российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

Напомним, «армейцы» упустили победу в самой концовке встречи, пропустив гол от Матиаса Переса уже в добавленное время.

По мнению Кузнецова, пропущенный мяч — вина всей команды ЦСКА.

«Нужно было играть плотнее с футболистами, когда один сбрасывал, а другой бил, их не держали. Это уже стечение обстоятельств, что мяч залетел по такой траектории», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

На сегодняшний день ЦСКА, набравший 29 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч «армейцы» проведут 8 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.