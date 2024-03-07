Орещук назвал реальную трансферную стоимость Чалова

Футбольный функционер Роман Орещук поделился мнением о трансферной стоимости форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

По мнению специалиста, ЦСКА будет тяжело продать Чалова за те 12 миллионов евро, в которые игрока оценивает портал Transfermarkt.

«Какая сумма реальнее? 5-6 миллионов. Может ли Чалов заинтересовать команды из топ-5 чемпионатов? Смотря, какие команды... Думаю, что середняки», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В текущей кампании 25-летний Чалов сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором трех результативных передач.

После 19 туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.