Третье кряду поражение «Крыльев», или как ЦСКА продемонстрировал смертоносные угловые

ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 8 марта на стадионе «Самара Арена».

Международный женский день в России был знатно приправлен футболом. Тут и сражение лидера в южном дерби, и очень классная афиша «Крылья Советов» - ЦСКА. Начали как раз в Самаре. И начали очень активно, а главную лепту внесли как раз гости. Первый же угловой на второй минуте матча Виктор Мендес исполнил на линию вратарской площади. После рикошета от Роши пробил Игорь Дивеев, но сложившийся Ломаев перевёл мяч на новый корнер.

Теперь уже от угла поля подавал другой чилиец. Виктор Давила закрутил аккурат в центр штрафной площади, а там не стал мудрить Роша. Виллиан мощно выпрыгнул и пробил в «девятку», Ломаев прыгал, но не дотянулся – 0:1. «Крылья Советов» после пропущенного гола мяч захватили, территорию «отжали», однако атаковали медленно.

Из интересных моментов был лишь фол Мойзеса, зачем-то замедлившегося в борьбе с Бэйлом. Пришлось сбить Гленна в метре от штрафной площади, однако с перспективного стандарта «Крылья» ничего не придумали. Зато ЦСКА продолжал «бомбить» со стандартов. Опять пошла подача от угла поля, Зделар теперь выиграл верх и пробил под перекладину – Ломаев парировал в прыжке.

В конце тайма «Крылья» вновь поддавили. Открылся Никита Салтыков под передачу на левый край штрафной площади, там качнул Виллиана, под острым углом вышел на голкипера, пробил, но Акинфеев вовремя закрыл «домик». Гола в раздевалку не случилось, зато прилетел из раздевалки. Опять очень рьяно начали тайм москвичи. Давила бил с разворота метров с 12, попав точно по центру ворот. Ломаев перевёл мяч на угловой.

И корнер опять стал смертоносным. С правого края навесил Давила, Виллиан Роша опять выиграл борьбу, пробил в падении и рикошетом от штанги отправил мяч в ворота – 0:2. Надолго затянулся просмотр гола, но в итоге не нашли офсайда у Облякова и возможного фола. А хозяева разозлились и могли быстро в игру вернуться. Опять же подача от угла, Рахманович вылетел на мяч и пробил метров с восьми, но получилось аккурат в руки Акинфееву.

Но у ЦСКА в итоге было больше шансов на разгром, чем у «Крыльев» на возвращение. Иван Обляков разыграл с Чаловым очень длинную «стеночку», вывалился на Ломаева и смачно пробил в перекладину. У Самары двумя опасными ударами сверкнул новобранец Орозко, на что Мусаев ответил загубленным супершансом. Гайич продрался по центру и обострил, Тамерлан далее убрал голкипера, но пробил в сетку с внешней стороны.

«Крылья Советов» в концовке матча прозвенели перекладиной. Салтыков в борьбе с Файзуллаевым заработал пенальти, Орозко с «точки» пробил по центру, Акинфеев улетел в угол, но в привычном стиле ногу «отстегнул». От неё мяч влетел в перекладину, затем добивание собственных защитников влетело в перекладину и наконец случился вынос. Гола хозяев так и не случилось. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд, а ЦСКА после этой победы взлетел на третье место.