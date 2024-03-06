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В ЦСКА сообщили о принципиальной договорённости с Чаловым по контракту

06 Марта 2024 • 20:45 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
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08.03 14:00

ЦСКА достиг со своим нападающим Фёдором Чаловым принципиальной договорённости по продлению контракта.

Об этом сообщил директор по коммуникациям «армейского клуба» Кирилл Брейдо.

- Принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический, - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в услугах Чалова, контракт которого с ЦСКА истекает в конце года, был заинтересован «Зенит». В СМИ писали, что петербургский клуб предлагал за футболиста 10 миллионов евро. Однако Брейдо не стал комментировать эту информацию, отметив, что это бессмысленно.

В нынешнем сезоне Чалов 11 раз поразил ворота соперников и оформил 3 результативные передачи за 27 проведённых матчей. Его стоимость оценивается в 12 млн евро.

ЦСКА в текущем сезоне занимает седьмое место в РПЛ, имея в своём активе 29 баллов. В следующем тур клуб встретится с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 8 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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