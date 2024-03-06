Булыкин рассказал, в какой чемпионат лучше уехать Чалову

Экс-игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном отъезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

По мнению эксперта, если Чалов готов пойти на снижение заработной платы, то он без проблем уедет в европейскую команду.

«В каком чемпионате Чалов мог бы заиграть? Для начала ему можно попробовать себя в Макдональдс Лиге 1 или в Бундеслиге, а потом идти на повышение», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний форвард появился на поле в 27 играх с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет три ассиста.

Напомним, действующий контракт Чалова с ЦСКА истекает в конце 2024 года.