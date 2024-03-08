Защитник «Крыльев Советов» поздравил всех женщин с праздником

​Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, что у них с женой ожидается пополнение.

Бразилец также поздравил всех дам с Международным женских днём.

- Я уже поздравил жену с мамой. Жена пока находится в Бразилии, весной у нас должен родиться ребенок. Поздравляю всех женщин с праздником!, - цитирует футболиста Metaratings.

«Крылья Советов» сегодня в матче 20-го тура чемпионата России на своём поле уступили ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:2. В составе «армейского клуба» дублем отметился Виллиан Роша.

На счету футболиста в текущем сезоне 20 матчей во всех турнирах, три гола и два ассиста на партнёров. За клуб из Самары он выступает с 2022 года, его контракт действует до 2028 года.