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​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ

06 Марта 2024 • 09:19 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.65
08.03 14:00

Ближайший тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 8 марта, сразу двумя матчами:

- «Крылья Советов» – ЦСКА, начало матча в 14:00 по московскому времени;

- «Ростов» – «Краснодар», матч начнётся в 18:30 мск.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет оба пятничных матча в прямом эфире, а также встречу «Оренбург» – «Балтика», которая состоится в воскресенье, 10 марта 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем спортивном портале.


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РПЛ Матч ТВ

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