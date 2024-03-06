​«Матч ТВ» покажет только три матча ближайшего тура РПЛ

Ближайший тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 8 марта, сразу двумя матчами:

- «Крылья Советов» – ЦСКА, начало матча в 14:00 по московскому времени;

- «Ростов» – «Краснодар», матч начнётся в 18:30 мск.

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» покажет оба пятничных матча в прямом эфире, а также встречу «Оренбург» – «Балтика», которая состоится в воскресенье, 10 марта 2024 года, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Прямые трансляции всех матчей чемпионата России по футболу вы можете найти на нашем спортивном портале.