Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым дал комментарий по поводу переговоров о продлении контракта с форвардом Фёдором Чаловым.

- Чалов задурил по поводу зарплаты. Теперь он хочет получать 2,5 миллиона евро за сезон, нынешняя зарплата его не устраивает. Тоже мне игрок нашелся. Зря он амбиции тут показывает. Я бы на месте Гинера даже снизил ему зарплату. А то выпендривается, что уйдет. Он там все равно никому не нужен, в Европе.

Напомним, что контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца года. Ориентировочная трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 12 млн евро.